Manavgat'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Taşkesiği Mahallesinde öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat'tan Akseki ilçesine seyir halindeki Hasan Yiğit (55) idaresindeki 42 HC 731 plakalı Kontur firmasına ait Man marka yolcu otobüsü karşı yönden gelmekte olan Mesüt Özlemiş (49) idaresindeki 07 BAH 781 plakalı Kia marka otomobille çarpıştı.

Kaza sonucunda 07 BAH 781 plakalı araç sürücüsü sürücü Mesüt Özlemiş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Leyla Özlemiş (80) olay yerinde hayatını kaybetti. Yine aynı otomobil de yolcu olarak bulunan Ümmü Gülsüm Özlemiş (49), Kübra Özlemiş (21), Leyla Özlemiş (24), Süleyman Özlemiş (11) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken otobüste yaralanan kimse olmadı. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken otobüs şoförü gözaltına alındı. - ANTALYA