Manavgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşak sisteminde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi'nde meydana geldi. 3044 Sokak istikametine gitmekte olan Enes A.'nın kullandığı 34 KE 0155 plakalı hafif ticari araç kavşak sistemine geldiğinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametine gitmekte olan Sait Y. L.'nin kullandığı 07 ATD 166 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA