Irmaktaki teknenin kapısını kırıp içeride buldukları alkollerle alem yaptılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmakta bağlı olan teknenin kapısını kırarak içinde bulunan alkollerle alem yapan 4 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Önceki gün meydana gelen olayda Manavgat Sahil Güvenlik Komutanlığı'na gelen T.K. isimli vatandaş bir vatandaş gece saat 02: 30 sıralarında Manavgat Irmağı Zindan Kalesi mevkiinde bağlı durumda olan teknesine 4 şahsın teknenin kapısını kırarak iç bölmeye girip etrafı karıştırdıklarını, kameraların yönünü değiştirdiklerini ve tekne içerisinde bulunan alkolleri tükettiğini belirterek şikayetçi oldu. Manavgat Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince çevrede yapılan kamera incelemesi ve araştırma sonucu şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

4 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden birisinin olayı gerçekleştirmeden önce bir marketten alkol aldığı ana ait görüntüler yardımıyla kimlik tespit edilen .Ö, C.B., H.H.Ç. ve Y.O.Y isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, Sahil Güvenlik Komutanlığındaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Manavgat S Tipi Cezaevine teslim edildi. Manavgat Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada "Turizm sezonu başlangıcında Kamu Düzeni ve Emniyet ile Asayişi sağlamak maksadıyla Komutanlığımızın çalışmaları 7 gün 24 saat süreyle aralıksız devam edecektir" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı