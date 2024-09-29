Manavgat'ta Scooter ile Motosiklet Çarpıştı: İki Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta scooter ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side-Sorgun Yolunda Acısu Caddesi'nde meydana gelen kazada, Side Mahallesi istikametine gitmekte olan Burak S.'nin kullandığı elektrikli scooter ile Ömer Faruk O.'nun kullandığı 21 AFR 130 plakalı motosikletle çarpıştı. Yaralılara ilk müdahale kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüleri tarafından yapıldı. Kazada yaralanan elektrikli scooter sürücüsü Burak S. ve motosiklet sürücüsü Ömer Faruk O., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA