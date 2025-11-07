Haberler

Manavgat'ta PTT Minibüsleri Engellilerin Geçişine Engel Oldu

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde park eden PTT minibüsleri, engellilerin geçiş yollarını kapattı. Bir engelli vatandaş, minibüs sebebiyle yürüyemeyince PTT görevlisi tarafından karşıya geçmesi istendi. Olay sonrası minibüs geri çekilerek kaldırım açıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şube önünde park eden PTT minibüsleri kaldırımı ve işaretlenip engellilere ayrılan engeli geçişlerini kapatıp geçişe engel oluyor. Bu sabah saatlerinde bir engellinin park eden minibüs sebebiyle yoluna devam edememesi üzerine görevlinin engelliye yolun karşısına geçip oradan geçmesini söylemesi vatandaşı çileden çıkardı. Tepkiler üzerine minibüs yarım metre geri çekilip yol açıldı.

Olay bu sabah saatlerinde yaşandı. Her gün geçtiği güzergahta kaldırımı kullanan ve sarı renk ile işaretlenip engellilere ayrılan bölümden yoluna devam engelli vatandaş PTT Manavgat şubesi önündeki PTT'ye ait minibüsler sebebiyle yoluna devam edemedi. Bu arada durumu fark eden bir PTT görevlisi engelli vatandaşa yolun karşısına geçip oradan devam etmesini söylemesi vatandaşların tepkisini çekti.

Her sabah aynı durumla karşılaştıklarını belirten engelli vatandaş, "Ben engelliyim karşıya nasıl geçerim onlar gibi benim de resmi dairelerde işim var ve yetişmem gerekiyor Bu duruma çözüm bulunsun diye konuştu . Engelli vatandaşın ve kaldırımdaki diğer vatandaşların tepkisi üzerine kaldırımı işgal eden araç yarım metre geriye çekilerek kaldırımın bir bölümünün açılmasını sağladı böylelikle engelli vatandaş ve diğer vatandaşlar kaldırımda yollarına devam ettiler - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
