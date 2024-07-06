Manavgat'ta Portakal Yüklü Kamyonla Kaza: 1 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın portakal yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın portakal yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kamyonun altına giren hafif ticari araç bulunduğu yerden vinç yardımıyla güçlükle çıkarıldıktan sonra yoldan kaldırıldı. Kazanın ardından Manavgat- Antalya D-400 Karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak E. D.'nin kullandığı 07 LFE 42 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halindeki Süleyman Tuna'nın kullandığı 07 AGA 118 plakalı portakal yüklü kamyona arkadan çarptı.
Hafif ticari aracın kamyonun sol arka kısmına sıkıştığı kazada araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Gökhan Nacak yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Diğer taraftan çarpmanın şiddetiyle kamyonun üzerindeki portakal kasalarından bazıları kaldırıma ve yola düşerken kamyonun kasasında bulunan işçiler büyük şans eseri kazayı yaralanmadan atlattılar.
Kilometrelerce araç kuyruğu
Kaza yapan araçların D-400 Karayolunun sağ şeridinin kapanmasına neden olması nedeniyle karayolunda kilometreleri bulan araç kuyruğu oluştu. Özellikle ambulanslar yollarına devam edebilmek için uzun süre sirenlerini çaldılar. - ANTALYA