Haberler

Manavgat’ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Manavgat’ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Güncelleme:
+19 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri trafik levhalarını devirdikten sonra refüjdeki palmiyeye çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Demokrasi Bulvarı Mithatpaşa Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı'nda yapay şelale istikametinden çevreyolu istikametine seyir halinde olan Taha K. yönetimindeki 07 CDC 980 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Bahçelievler Mahallesi 5008 Sokak'tan, yasak olmasına rağmen Mithatpaşa Caddesi istikametine ilerleyen İdil K.'nın kullandığı 34 BIE 235 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 07 CDC 980 plakalı otomobil savrularak trafik levhalarını devirdi. Otomobil, ardından refüjde bulunan palmiyeye çarparak durabildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Aynur G. ve Rabia R.G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya Aksu'da 3 gündür süren orman yangınında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti.

Üç gündür alevlerle mücadele eden Antalya'dan acı haber
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması

Bakan Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması! Mesajı gayet net

Bir il bu skandalı konuşuyor! İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı

İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni barajda bulundu

Ekipler sinyalin peşine düştü acı gerçekle karşılaştı
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi

Cübbeli Ahmet'ten Üsküdar seçimi sonrası olay sözler
Türk bayrağına tüküren İngiliz turist tutuklandı! Saygısızlığı yanına kar kalmadı

Bayrağa saygısızlık yanına kar kalmadı! Türk yargısıyla tanışacak
Önce taraftarla gerildi, sonra rest çekti! Göztepe kalecisi kadro dışı kaldı

Taraftara racon kesen Gürcü kaleci bedelini çok ağır ödedi
Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı

Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı
Arda Güler ödülünü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens

İspanyollar Arda'ya lakap taktı

Yahşi Cazibe'nin Simge'si yıllar sonra ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Yahşi Cazibe'nin Simge'si ekranlara geri döndü! Görenler tanıyamadı