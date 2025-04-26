İBB'ye yönelik yeni operasyon! İSKİ Genel Müdürü dahil 47 üst düzey isim gözaltında

İBB'ye yönelik yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında

Kamerayı bantlayan koruma da alındı
Papa'ya son veda! Türkiye'den bir isim de törende

Dünyanın gözü bu törende! Özel silahlı askerler konuşlandırıldı
Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Manavgat'ta Otomobilin Hafif Ticari Araca Çarpması Sonucu Kaza

Manavgat'ta Otomobilin Hafif Ticari Araca Çarpması Sonucu Kaza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil hafif ticari araca arkadan çarparak sürücünün yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Manavgat ilçesi Titreyengöl Caddesi'nde aynı istikamette gitmekte olan otomobilin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Kaza ; Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde, Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine gitmekte olan Bedrettin Birel'in kullandığı 42 H 2982 plakalı Fiat Tofaş marka otomobilin, aynı istikamette seyir halindeki Tahir Emre Karagöz'ün kullandığı 07 UY 331 plakalı Fiat marka hafif ticari araca arkadan çarpması sonucunda meydana geldi.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Karagöz, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.