Otomobil şarampole yuvarlandı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gündoğmuş ilçesi Pembelik Mahallesi Gelesandra Yaylası yolunda Alparslan G.'nin kullandığı 078 ATY 941 plakalı otomobilin şarampole yuvarlanması sonucunda meydana geldi.

Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Alparslan G, ile otomobilde yolcu olarak bulunan Gülsüm G., Asel G. (7), Mustafa G. (3) ve Aybüke G. (1) yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı