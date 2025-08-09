Manavgat'ta Otomobil Kazası: 1 Yaralı
Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Olay, Milli Egemenlik Mahallesi'nde gerçekleşti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Milli Egemenlik Mahallesi'nde dün meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki Eyüp E'nin kullandığı 46 D 0593 plakalı otomobil ile Adnan A'nın kullandığı 07 LSR 62 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücülerinden Adnan A, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa