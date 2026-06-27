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Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yoldan çıkan otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yoldan çıkan otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki Mehmet Y.G.'nin kullandığı 07 LNM 13 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak park halinde bulunan 07 AIT 862 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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