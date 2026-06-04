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Ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde refüjdeki kaldırım taşına çarparak devrilen otomobilin sürücüsü Hasan A., ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı ve sağlık ekiplerinin müdahalesini reddetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde refüjdeki kaldırım taşına çarparak devrilen otomobil sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Manavgat ilçesi Alanya-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Antalya istikametine gitmekte olan Hasan A.'nın kullandığı 07 CHG 789 plakalı otomobil, Sanayi Köprülü Kavşak yan yolda refüjdeki kaldırım taşına çarparak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, otomobil sürücüsü Hasan A. ters dönen araçtan kendi imkanları ile çıktı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından araç sürücüsü Hasan A. kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmek istemediğini söyledi. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, ters dönen araç çekici yardımıyla kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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