Manavgat'ta Otobüs ile Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelden çıkan ve römorkunda kesilmiş ağaç dallarının bulunduğu traktör, safari için yolcu taşıyan ring otobüsü ile çarpıştı. Kazada otobüste bulunan bir Alman turist ve traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Ç.'nin kullandığı 07 AKB 229 plakalı otellerden safari için yolcu toplayan otobüs, otelin bahçe temizliğinden çıkan ağaç dalları ile otların bulunduğu Murat V.'nin kullandığı 06 VV 560 plakalı traktörle çarpıştı. Kazayı gören otel çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan Almanya uyruklu Barbel H. ile traktör sürücüsü Murat V. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçların yol ortasında kalması nedeniyle yol uzun süre araç trafiğine kapanırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. - ANTALYA