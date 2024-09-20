Manavgat'ta Okul Servis Şoförlerine Trafik Güvenliği Eğitimi

Manavgat'ta, okul servis şoförleri ve rehber personeline trafik güvenliği eğitimi verildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezinde düzenlenen toplantıda, 2024-2025 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içinde sürdürülmesi amacıyla dikkat edilmesi gereken hususlar sinevizyon eşliğinde anlatıldı. Toplantıya Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cavit Metin, Manavgat Servisçiler Odası Başkanı Mustafa Aydın ve diğer yetkililer katıldı. Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Altınkaya, taşımadan sorumlu personelin görevleri, öğrenci taşıma uygulaması ve servis şoförlerinin yükümlülükleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Altınkaya, servis şoförlerinin dikkat etmesi gereken önemli maddeleri sıralayarak, öğrencilerin güvenliğini tehlikeye atmadan taşıma yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, araç içinde tütün ürünlerinin bulundurulmaması, emniyet kemeri kullanımı ve araç kapasitesine uyulması gibi kuralların önemine değindi. Toplantıda, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Jandarma Trafik Tim Komutanlığından uzmanlar, servis şoförleri ve rehber personele uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirme yaptı. Eğitimlerin, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla devam edeceği belirtildi. - ANTALYA