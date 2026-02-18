Haberler

Yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya motosiklet çarptı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir halindeki Durmuş E.A.'nın kullandığı 07 BHV 877 plakalı motosiklet, eski kaymakamlık önünde yaya geçidi bulunmayan yerden karşıya geçmekte olan Yusuf K.'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yayanın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaş 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

