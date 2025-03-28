Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

Ülke şokta! 7.7'lik deprem coğrafyayı beşik gibi salladı
7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti

7,7'lik deprem kamerada! Dev gökdelen saniyeler içinde yerle bir oldu
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi

973 bin liralık hayali iftar
CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli

Özel'in boykot çağrısının ardından gündem yaratacak karar

Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Kavaklı Mahallesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Manavgat'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde meydana geldi. Kavaklı Mezarlığı istikametinden seyir halindeki Musa Ö.'nün kullandığı 07 BCG 657 plakalı motosiklet, 6551 sokak istikametine gitmekte olan Uğraş A.'nın kullandığı 07 NPG 47 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title