Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün olay yerini terk ettiği kazada, tescilsiz motosikletin şase ve motor numarasının kazınmış olduğu belirlendi.

Kaza, Çağlayan Mahallesi 7517 Sokak'ta meydana geldi. Zeynel Şenol Köprüsü istikametinde ilerleyen Muhammed E. A.'nın kullandığı plakasız motosiklet, 7510 Sokak kesişiminde Şahin Y. idaresindeki 07 BMR 463 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerini terk ederken, yolcu konumundaki Deniz B. B. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre sonra kendi imkanlarıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne giden motosiklet sürücüsünün de tedavi altına alındığı öğrenildi. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede motosikletin tescilsiz olduğu, motor ve şase numarasının kazındığı tespit edildi. Araç, çekiciyle Şelale Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kazanın ardından sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne "sürücü belgesiz araç kullanmak" suçundan 18 bin 678 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA