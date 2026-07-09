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Kaza yapan motosiklet sürücüsü sinirini otomobilin camından çıkardı

Kaza yapan motosiklet sürücüsü sinirini otomobilin camından çıkardı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu yaralanan olmazken, sinirlerine hakim olamayan motosiklet sürücüsü otomobilin camını yumrukladı. Otomobil sürücüsü şikayetçi oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, otomobil sürücüsü aracının camını yumrukladığı gerekçesiyle motosiklet sürücüsünden şikayetçi oldu.

Kaza; Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Akın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl Caddesi'nden D-400 Karayolu istikametine seyir halindeki Tamer K.'nın kullandığı 07 MCN 25 plakalı motosiklet 8134 sokak kavşağına geldiğinde, karşı yönden gelerek 8134 sokağa dönmekte olan Mustafa B.'nin kullandığı 35 EN 4346 otomobile çarpması sonucunda meydana geldi. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazayı motosiklet sürücüsü ve motosikletteki yolcu başındaki kask sayesinde yaralanmadan atlatırken, sinirlerine hakim olamayan motosiklet sürücüsü hırsını otomobilin camından çıkardı. Kazanın ardından otomobil sürücüsünün Şelale Polis Karakoluna giderek otomobiline zarar verdiği için şikayette bulunduğu motosiklet sürücüsü hakkında mala zarar vermekten işlem yapıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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