Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücüye 41 Bin TL Ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsü, yayalara yol vermek için duran otomobile çarparak kaza yaptı. Sürücüye ve motosiklet sahibine toplam 41 bin 163 TL para cezası uygulandı.

Kaza, Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sarı köprü istikametinden imam-hatip lisesi yönüne seyir halindeki motosiklet, kapalı çarşı girişinde bulunan yaya geçidine geldiğinde, yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı ve motosikletin plakasının katlanır açılır olduğu tespit edildi. Trafik ekipleri motosiklet sürücüsüne 22 bin 486 TL, motorlu bisiklet sahibine de 18 bin 677 TL olmak üzere toplam 41 bin 163 TL para cezası uyguladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
