Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yetersiz Ehliyetle Ceza Aldı

Manavgat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet kaldırıma çıkarak aydınlatma direğini devirdi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, sürücü ile motosiklet sahibine yetersiz ehliyetten ayrı ayrı 9 bin 267'şer TL para cezası kesildi.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi 4511 sokakta, Şükrü Sözen Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı istikametine seyir halindeki Ramazan Emre Y.'nin kullandığı 07 CEL 287 plakalı motosikletin kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin çevrede büyük tehlike oluşturduğu kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsünün ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edildi. Bunun üzerine sürücü ile motosiklet sahibine ayrı ayrı 9 bin 267'şer TL para cezası uygulandı. - ANTALYA