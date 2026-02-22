Haberler

Yayalara yol veren otomobile motosikletle arkadan çarptı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için duran otomobile motosikletin arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan yayalara yol vermek için duran otomobile motosikletin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Kaza; İbrahim Sözen Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sarı köprü istikametine seyir halindeki Rukiye A.'nın kullandığı 07 CBG 876 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçmekte olan yayalara yol vermek için duran Oktay H.'nin kullandığı 06 BGM 579 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Rukiye Aydemir, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
