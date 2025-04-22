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Manavgat'ta Motosiklet Kazası Kameralara Yansıdı

Manavgat'ta Motosiklet Kazası Kameralara Yansıdı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Manavgat'ta motosiklet kazası kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza ; Emek Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi Güven Caddesi istikametine seyir halindeki Kadir S.'nin kullandığı 07 GLN 41 palakalı motosikletin 2859 sokak kesişimine geldiğinde, karşı yönden gelip 2859 sokağa dönmekte olan Ayhan Gökmen'in kullandığı 07 ZD 625 plakalı otomobil ile çarpışması sonucu Kadir S. Yaralandı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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