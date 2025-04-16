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Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Berkay Mehmet Gülaydın, motosikletinin bariyerlere çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın güvenlik kameralarına yansıdığı ve genç sürücünün babasının da 11 yıl önce motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki genç, motosikletinin bariyerlere çarparak parçalanması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, genç sürücünün babasının da yaklaşık 11 yıl önce motosiklet kazası sonrası yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaza, D-400 Karayolu Ilıca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Serik yönüne seyreden Berkay Mehmet Gülaydın'ın kullandığı 07 CAE 390 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki çelik bariyerlere çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpmanın şiddetiyle motosiklet parçalanarak yola savruldu. Genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Gülaydın'ın cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Üç ay önce kaza geçirmişti

Yaklaşık 3 ay önce de motosiklet kazası geçirdiği ve kolunun kırıldığı öğrenilen Berkay Mehmet Gülaydın'ın, o kazada hasar gören motosikletinin yerine bu kazaya karıştığı motosikleti aldığı belirtildi.

11 yıl önce de babası motosiklet kazası geçirmişti

Öte yandan, Berkay Mehmet Gülaydın'ın babası İsmail Gülaydın'ın da 2014 yılında Çolaklı Mahallesi'nde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralandığı, hastanede 15 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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