Otomobille çarpışan motosikletli metrelerce havaya savruldu

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motorlu bisiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motorlu bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya fırlaması güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Manavgat- Antalya D-400 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tolga Ü'nün kullandığı 07 BLJ 632 plakalı motosiklet, Hatipler Yenimahalle kavşağına geldiğinde tali yola girdiği sırada Kadir T'nin kullandığı 38 FH 074 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, çarpışmanın şiddetiyle havaya fırlayan motorlu bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Diğer taraftan kavşakta bulunan tabelaların değiştiği, bugüne kadar D-400 Karayolunda tali yola giren araçlar geçiş üstünlüğüne sahipken, yeni takılan tabelalarla geçiş üstünlüğünün tali yolda seyir halindeki araçlara geçtiği görüldü. - ANTALYA

