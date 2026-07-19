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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Remzi Güven Caddesi ile 3538 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi Güven Caddesi'nde Çeltikçi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde bulunan Ela Vural idaresindeki 07 BCM 758 plakalı motosiklet ile şehir merkezi istikametinden gelip 3538 Sokağa dönüş yapmak isteyen Mustafa Yaşar yönetimindeki 07 BVS 559 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ela Vural ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sıla Yavaş yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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