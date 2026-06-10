Manavgat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Manavgat Caddesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki Ömer F. T.'nin kullandığı 34 FSZ 560 plakalı motosiklet, Kalender Ekmek Fırını önündeki kavşağa geldiğinde Side istikametine dönmekte olan Hakan İ.'nin kullandığı 07 CBN 143 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ömer F.T. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı