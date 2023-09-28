Manavgat'ta Motosiklet Dolandırıcılığı Olayı

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Manavgat ilçesinde onlarca kişi bir işyeri sahibinin kendilerinden motosiklet parası aldığını ve motosikletlerini vermediğini belirterek işyerine akın etti. İşyerinde sorunlarına çözüm bulamayan vatandaşlar, Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şahıs hakkında şikayette bulunurken, iş yeri sahibinin vatandaşlardan aldığı paranın 10 milyon liranın üzerinde olduğu iddia edildi. Şikayetçi vatandaşlar parasını ödeyip alamadıklarını iddia ettikleri motosikletleri römorka yükleyip götürürken işyeri sahibi M.Y. 'nin olaydan 1 gün sonra İstanbul Yavuz Selim Polis Merkezine gittiği, SEGBİS aracılığıyla yapılan mahkemenin ardından da tutuklandığı bildirildi.

Çağlayan Mahallesi 7508 sokak üzerinde Zeynel Şenol Köprüsü yakınlarında bulunan işyerine gelen onlarca kişi, işyeri sahibi M.Y.'nin kendilerine motosiklet satmak için para aldığını, motosikletlerini vermediğini belirterek adeta işyerine baskın yaptılar. Motosiklet sahibi olmak için para verdikleri M.Y.'nin, Ilıca Mahallesinde bulunan Ticaret Merkezinde kendisine ait kamyonet ve motosikleti değerinin altında sattığı bilgisine ulaşır ulaşmaz işyerine akın ettiler. İşyerinde M.Y.'nin olmadığını gören mağdurlar, işyerinde bulunan babasına M.Y.'yi sormalarına rağmen cevap alamadı. İşyerindeki kalabalığın sürekli artması ve vatandaşlardan gelen ihbar üzerine olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, işyerindeki vatandaşlar M.Y.'nin kendilerinden motosiklet getirmek için para aldığını, çeşitli bahanelerle sürekli oyaladığını, şimdi de ortadan kaybolduğunu iddia ettiler. Mağdur olduğunu belirten onlarca vatandaş, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri M.Y.'den şikayetçi oldular. İşyerindeki mağdurların emniyete gitmelerinin ardından olayı duyan ve kendilerinin de mağdur olduğunu belirten birçok kişi daha önce işyerine ardından da emniyete gitti.

İşyerine gelen ve işyerindeki bir motosikletin parasını M.Y.'ye ödediğini belirten bir kişi motosikleti götürmeye hazırlandığı sırada, arkasında römork bulunan bir araçla gelen diğer iki kişi, motosikletin kendilerine ait olduğunu, ayrıca bir motosikletlerinin daha olduğunu belirterek motosikleti römorka yükleyip gitti. M.Y.'ye motosiklet almak için 800 bin TL verdiğini belirten bir başka kişi de işyerindeki büyük bir motosikleti alıp uzaklaştı.

Dolandırıcılık olayı sadece Manavgat ile sınırlı değil iddiası

İşyerine gelen vatandaşların büyük bölümü, M.Y.'ye motosiklet almak için para verdiklerini belirtirken, bir bölümünün motosikleti teslim almasına rağmen satışının başka kişiler üzerinde olduğu, bir bölümünün de motosikleti ve satışını aldığı, ne var ki ruhsat ve motosikletin şase numarasının farklı olduğu bildirildi. Mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, olayın sadece Manavgat ile sınırlı olmadığını, Serik, Alanya ve Antalya bağlantılarının olduğunu iddia ettiler.

İstanbul'da emniyete gitti

Diğer taraftan M.Y.'nin olaydan 1 gün sonra İstanbul Yavuz Selim Polis Merkezi'ne gittiği, buradan SEGBİS aracılığıyla yapılan mahkemenin ardından Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı bildirildi. - ANTALYA