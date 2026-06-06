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Kum hırsızlığı yapan şüpheliler jandarmaya ateş edip kaçtı, operasyonla yakalandı

Kum hırsızlığı yapan şüpheliler jandarmaya ateş edip kaçtı, operasyonla yakalandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kum hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan şüpheliler, jandarmaya ateş açarak kaçtı. Kovalamaca sonucu firari şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulualan Mevkiinde kum hırsızlığına yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Kum hırsızlığı yapıldığı esnada suçüstü yakalanan ve 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kaçmaya çalışırken ekiplerin üzerine ateş açtı. Yaşanan kovalamaca sonrası şüpheliler olay yerinden kaçarken, olayda kullanılan iş makinesi ve kamyon yediemin otoparkına çekildi.

Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin çalışması sonucu firari şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikat sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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