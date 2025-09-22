Haberler

Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlaliyle Kaza: Yaralanan Yok

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu karşı şeride geçtiği kazada yaralanan olmadı. Olayda şans eseri kimse zarar görmedi.

Kaza ; Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapay şelale istikametine gitmekte olan Hülya K.'nın kullandığı 80 DS 254 plakalı Tofaş marka otomobil ile Ahmet M.'nin kullandığı 34 CDP 743 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, otomobil çarpışmanın şiddetiyle refüjü aşarak karşı şeride geçerek durabilirken şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. Kazanın, Hülya K.'nın kullandığı 80 DS 254 plakalı aracın kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana geldiği belirlendi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
