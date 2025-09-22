Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlaliyle Kaza: Yaralanan Yok

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobilin hafif ticari araca çarparak karşı şeride geçtiği kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza ; Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapay şelale istikametine gitmekte olan Hülya K.'nın kullandığı 80 DS 254 plakalı Tofaş marka otomobil ile Ahmet M.'nin kullandığı 34 CDP 743 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, otomobil çarpışmanın şiddetiyle refüjü aşarak karşı şeride geçerek durabilirken şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. Kazanın, Hülya K.'nın kullandığı 80 DS 254 plakalı aracın kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana geldiği belirlendi. - ANTALYA