Manavgat'ta kazada yaralanan 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Mehmet Gödek (64), tedavi gördüğü hastanede 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada daha önce de 76 yaşındaki Fevzi Canbulut hayatını kaybetmişti.

Kaza, 24 Ağustos'ta Manavgat'ın Sağırin Mahallesi Taşağıl-Beşkonak yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşkonak'tan Taşağıl istikametine seyir halinde olan Mehmet Gödek (64) idaresindeki 07 CJB 880 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İsmail Şahin yönetimindeki 34 HBB 694 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan Fevzi Canbulut (76) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fevzi Canbulut, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Mehmet Gödek ise Serik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Antalya'daki bir hastaneye sevk edildi. Burada tedavisi sürdürülen Gödek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kazadan 9 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Gödek'in ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı