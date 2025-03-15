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Manavgat'ta Kaza: Sigara İçen Sürücü Araçta Oturdu

Manavgat'ta Kaza: Sigara İçen Sürücü Araçta Oturdu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu kimse yaralanmadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsünün araç içerisinde oturup sigara içtiği ve aracın çöp dolu olduğu görüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü araç içerisinde oturup üst üste sigara içerken, aracın ön koltuğunun çöp ve hurdayla dolu olduğu görüldü

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Gök'ün kullandığı 07 L 3312 otomobil ile Meryem Kaya'nın kullandığı Volkswagen marka 42 HY 384 HTA plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Şans eseri kazada kimsenin burnu bile kanamazken, direğe çarparak durabilen otomobilin sürücüsünün uzun süre araç içerisinde oturup üst üste sigara içtiği gözlendi. Diğer taraftan otomobilin ön koltukları başta olmak üzere içerisinin çöp ve hurdayla dolu olduğu görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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