Manavgat'ta Kaza: Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta Kaza: Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpıp takla atan otomobil, ters döndü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarpıp takla atarak ters döndü. Kazadan sürücü yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kemer Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet K. idaresindeki 07 BDH 224 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, yol kenarındaki bir parkta ters şekilde durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan sürücü Samet K., yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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