Manavgat'ta Kaybolan Yaşlı Adam Karpuz Tarlasında Bulundu

Manavgat'ta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki yaşlı adam, ikametinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından karpuz tarlasında bitkin halde bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda, 22 Temmuz Pazartesi günü Aşağı Pazarcı Mahallesi'ndeki evinden bisikletine binerek ayrılan 74 yaşındaki Mustafa Güven'den uzun süre haber alamayan yakınları durumu Jandarmaya bildirdi. Güven'i arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, yaşlı adamın Bucakşeyler Mahallesi'nde bulunan bir karpuz tarlası içerisinde bisiklet bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Evinden 10 kilometre uzakta bulundu

Salı günü gece geç saatlerde bölgede arama çalışmalarına başlayan Jandarma ekipleri karpuz tarlası içinde Mustafa Güven'e ait bisiklet ile birlikte cüzdan ve pantolon buldu. Arama çalışmalarını sürdüren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler Mustafa Güven'i malzemelerine 50 metre uzakta çalılıklar arasında buldu. İkametinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Bucakşeyhler Mahallesi'nde karpuz tarlası içinde bitkin bir halde bulunan yaşlı adam 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA