Üye Girişi
Haberler

Manavgat'ta kaybolan gencin arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 24 gün önce serinlemek için girdiği Köprüçay da akıntıya kapılarak kaybolan gencin aranmasına yeniden başlandı. 18 Ağustos tarihinde serinlemek amacıyla Manavgat Karabük Mahallesinde bulunan Köprüçay'a giren ve akıntıyla kaybolan 23 yaşındaki Ahmet Yıldız'ı arama çalışması yeniden başlatıldı. Köprüçay ırmağında arama çalışmalarına JAK, SAK, Jandarma Komando ve Asayiş timinin yanı sıra, AFAD, Side Sualtı Arama Kurtarma ekibi ile Ankara'dan getirilen sualtı görüntüleme cihazıyla aranıyor. Arama çalışmalarına toplam 32 personel katılıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 24 gün önce serinlemek için girdiği Köprüçay da akıntıya kapılarak kaybolan gencin aranmasına yeniden başlandı.

18 Ağustos tarihinde serinlemek amacıyla Manavgat Karabük Mahallesinde bulunan Köprüçay'a giren ve akıntıyla kaybolan 23 yaşındaki Ahmet Yıldız'ı arama çalışması yeniden başlatıldı.

Köprüçay ırmağında arama çalışmalarına JAK, SAK, Jandarma Komando ve Asayiş timinin yanı sıra, AFAD, Side Sualtı Arama Kurtarma ekibi ile Ankara'dan getirilen sualtı görüntüleme cihazıyla aranıyor.

Arama çalışmalarına toplam 32 personel katılıyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Manavgat Komando Karabük antalya Ankara Asayiş Side AFAD

5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım

5 yıldır Türkiye'ye kısıtlama uygulayan ülkeden geri adım

 Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi

Narin'in mezarında itiraf gibi ağıt! Hemen soruşturma başlatılmalı

 Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı

Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı
Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor

Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Taner Tolga Tarlacı kimdir, neden hapiste? Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı kaç yıl ceza aldı? Trafiğin insan yaşamındaki önemi nedir? Trafiğin insan yaşamındaki yerini örneklerle açıklayınız! Trabzonspor- Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş maçı nerede oynanacak? Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri 2. sezon hangi tarihte başlıyor, fragmanı yayınlandı mı? Narin'in amcası (Salim Güran) muhtarlık görevinden alındı mı? Ankara su kesintisi sorgulama! 11 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Merve Taşkın kimdir? Merve Taşkın kaç yaşında, nereli? Merve Taşkın ne iş yapıyor? Sandık Kokusu 2. Sezon ne zaman? Bu akşam Sandık Kokusu var mı? 11 Eylül Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI! İstanbul barajların su doluluk oranı nedir? Baraj doluluk oranı yüzde 50'nin altında! MasterChef Zübeyde kimdir? Zübeyde Yaşlak kaç yaşında, nereli?
title