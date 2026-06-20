Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde İbrahim Sözen Gençlik Merkezi önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı istikametinden gelerek Sorgun Bulvarı yönüne giden Harun G. idaresindeki 34 KOK 453 plakalı otomobil ile Manavgat Adliyesi istikametinden Çetin Emeç Caddesi'ne çıkan Cemile B. yönetimindeki 07 ASR 125 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Harun G. ile aynı araçta bulunan Sehri G. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı