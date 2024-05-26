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Manavgat'ta Kavşak Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

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Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında kavşak sisteminde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Side Mahallesi İnönü Bulvarı ile Atatürk Bulvarının kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında kavşak sisteminde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Side Mahallesi İnönü Bulvarı ile Atatürk Bulvarının kesiştiği kavşakta F.Y.T'nin kullandığı 07 BMR 771 Plakalı Otomobile T.A'nın kullandığı 42 BKV 09 plakalı motosikletin yandan çarpması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı sürücü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Side Mahallesi Motosiklet Manavgat trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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