Manavgat'ta kamyonet devrildi, sürücü yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü yaralandı. Kazada hayati tehlikesi bulunmayan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü yaralandı.
Kaza; Manavgat-Alanya D-400 kara yolu yan yolda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Murat Özen'in kullandığı 07 BCY 86 plakalı ISUZU marka kamyonet, Aşağı Işıklar Mahallesi ışıklı kavşağına yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan ve 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kamyonet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA