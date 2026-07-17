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Jandarma ormanlık alanda intihara teşebbüs eden kişiyi ölümün ucundan aldı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda kendini ağaca asarak intihara teşebbüs eden bir kişi, jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen kişinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda kendisini ağaca asarak yaşamına son vermeye teşebbüs eden kişi, jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda bir kişinin kendisini ağaca astığı ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yaptıkları hızlı ve etkin müdahaleyle kişiyi asılı bulunduğu ipten son anda kurtardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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