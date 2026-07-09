Manavgat'ta otomobiller çarpıştı, sürücüler yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı istikametine seyir halindeki Sevilay A.'nın kullandığı 07 EAM 22 plakalı otomobil, Çetin Emeç Caddesi'nden 5048 Sokak istikametine dönmekte olan Nurgül B.'nin kullandığı 07 BFR 274 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı