Manavgat'ta Hafif Ticari Araç Palmiyeye Çarptı

Manavgat'ta hafif ticari aracın palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen kazada araç hurdaya dönerken, araç sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Manavgat Gülveren Caddesi üzerinde meydana geldi. Eski Hisar Mahallesi 9528 Sokak'tan Gülveren Caddesi'ne dönmekte olan Ali İbrahim Al'ın kullandığı 07 AUN 457 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle palmiyenin yerinden söküldüğü, hafif ticari aracın ise hurdaya döndüğü görüldü. Kaza yapan araç sürücüsü şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı. - ANTALYA