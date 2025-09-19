Manavgat'ta Emniyet Şeridi Sorunu: Ambulans Zor Anlar Yaşadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde emniyet şeridini kullanan araç sürücüleri ambulans şoförüne zor anlar yaşattı

Antalya'nın Manavgat Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda Antalya Manavgat Devlet Hastanesine hasta getiren 112 Ambulansı, emniyet şeridine kullanan araçlar yüzünden zor anlar yaşadı. Evrenseki-Ilıca arasında emniyet şeridinden gitmeyi alışkanlık haline bazı araç sürücüleri, ilerlemek isteyen ambulansın yavaşlamasına zaman zaman da durmasına neden oldu. Araçlar sol şeride geç de olsa giderken, bir süre sonra ambulans yoluna devam etti. - ANTALYA