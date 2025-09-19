Haberler

Manavgat'ta Emniyet Şeridi Sorunu: Ambulans Zor Anlar Yaşadı

Manavgat'ta Emniyet Şeridi Sorunu: Ambulans Zor Anlar Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, emniyet şeridini kullanan araç sürücüleri ambulansın hızlı bir şekilde ilerlemesine engel oldu. Ambulans, 112 acil yardım hizmeti ile hastaya yetişmeye çalışırken bazı araçların emniyet şeridini işgal etmesi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde emniyet şeridini kullanan araç sürücüleri ambulans şoförüne zor anlar yaşattı

Antalya'nın Manavgat Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda Antalya Manavgat Devlet Hastanesine hasta getiren 112 Ambulansı, emniyet şeridine kullanan araçlar yüzünden zor anlar yaşadı. Evrenseki-Ilıca arasında emniyet şeridinden gitmeyi alışkanlık haline bazı araç sürücüleri, ilerlemek isteyen ambulansın yavaşlamasına zaman zaman da durmasına neden oldu. Araçlar sol şeride geç de olsa giderken, bir süre sonra ambulans yoluna devam etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Kadın kılığındaki baba-oğul suçüstü yakalandı

Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Baba-oğul suçüstü yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.