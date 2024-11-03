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Manavgat'ta Elektrikli Bisiklet Motosiklete Çarptı: Bir Yaralı

Manavgat'ta Elektrikli Bisiklet Motosiklete Çarptı: Bir Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan elektrikli bisikletin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlenen elektrikli bisiklete ceza kesildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrikli bisikletin motosiklete çarpması sonucun meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kırımızı ışık ihlali yapan elektrikli bisiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı, uyarılmasına rağmen ehliyet almamakta ısrar ettiği bildirildi. Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi 4077 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre Recep Sipahi'nin kullandığı 07 BTR 880 plakalı motosiklete, İbrahim Sözen Caddesi'nde sarı köprü istikametinden İmam Hatip Lisesi istikametine gitmekte olan Ertan Yüce'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde elektrikli bisikletin tescilinin olmadığı, kırmızı ışık ihlali yaptığı ve sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlenirken toplam 28 bin 966 TL para cezası uygulanırken elektrikli bisiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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