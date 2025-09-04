Manavgat'ta Elektrikli Bisiklet ile Otobüs Çarpıştı: Sürücü Yaralı

Haberler

Manavgat'ta meydana gelen kazada elektrikli bisiklet ile otobüs çarpıştı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Manavgat'ta meydana gelen kazada otobüsle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza ; Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kürşat S.'nin kullandığı 58 AFU 393 elektrikli bisiklet, Mevlüt Y.'nin kullandığı 07 C 74709 plakalı otobüsle çarpıştı.

Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
