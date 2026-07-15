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Otomobil yaya geçidine çıktı, 2 kişi yaralandı

Otomobil yaya geçidine çıktı, 2 kişi yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki yaya geçidine çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki yaya geçidine çıktı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Hastane Caddesi-Sarılar Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hastane Caddesi'nden şehir merkezi istikametine seyir halindeki Zeliha D. T.'nin kullandığı 07 GUJ 67 plakalı otomobil, Sarılar Caddesi kavşağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yaya geçidine çıktı. Kazada otomobil sürücüsü Zeliha D. T. ve yolcu olarak bulunan Rümeysa T. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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