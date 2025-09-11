Manavgat'ta Çiçek Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yoldan geçen kadın, gözüne kestirdiği saksıda bulunan çiçeği sökerek götürdü. Kalanchoe türü çiçeğin yerinden sökülerek götürülme anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Manavgat ilçesi Hisar Caddesi'nde meydana gelen olayda, sabah iş yerini açan görevli, her sabah olduğu gibi iş yerinin önünde bulunan çiçekleri suladığı sırada saksıda 3 adet olan Kalanchoe türü çiçeğin bir tanesinin yerinde olmadığını gördü. Görevlinin durumu iş yeri sahibine bildirmesinin ardından güvenlik kamerasını izleyen iş yeri sahibi, çiçeğin bir gün önce akşam saatlerinde iş yerinin kapanmasından bir süre sonra meydana geldiğini gördü.

İş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, yanında bulunan bir genç ile birlikte iş yerinin önüne gelen kadın kaldırımda yürüyen vatandaşların uzaklaşması için oyalandığı, vatandaşların uzaklaşmasının ardından harekete geçtiği sırada yanındaki gencin önünü kapattığı, çiçeği kopardıktan sonra elindeki poşete koyarak uzaklaştığı görüldü. - ANTALYA