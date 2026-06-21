Alkollü sürücünün kullandığı araç önündeki araca arkadan çarptı: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yapılan kontrolde 1.20 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsüne 25 bin TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu.

Kaza Antalya-Alanya D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Mustafa D.K. idaresindeki 34 FPY 456 plakalı otomobil, Batı Side Köprülü Kavşağı üzerinde aynı istikamette gitmekte olan Sedat E. idaresindeki 07 LNT 46 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarındaki çelik bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Sedat E. ile araçta yolcu olarak bulunan Ömer Y. ve Tuncay Ö. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan hafif ticari araç sürücüsü Sedat E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Diğer taraftan Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde 1.20 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Mustafa D.K.'ya 25 bin TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı