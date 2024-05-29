Manavgat'ta Alkollü Sürücüden Trafik Kazası

Manavgat'ta 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 86 promil alkollü olduğu belirlenen Litvanyalı sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 6 bin 439 TL para cezası uygulandı.

Kaza, Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde meydana geldi. Litvanyalı Sonata D'nin kullandığı 07 MSE 06 plakalı otomobil, Demokrasi Bulvarı istikametine seyir halindeki Mehmet Arif Karabacak'ın kullandığı 07 CZM 85 araç ile çarpıştı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde belirlenen Litvanyalı sürücü Sonata D.'nin alkollü olduğu belirlendi. Sonata D.'nin ehliyetine 6 ay el konulurken 6 bin 439 TL para cezası uygulanarak kullandığı araç yediemin otoparkına çekildi. Kaza sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu belirten diğer araç sürücüsü Mehmet Arif Karabacak, bir süre sonra kendisini iyi hissetmediğini belirterek kendi imkanları ile hastaneye gitti. - ANTALYA