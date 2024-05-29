Üye Girişi
Haberler

Manavgat'ta Alkollü Sürücüden Trafik Kazası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu belirlenen Litvanyalı sürücünün ehliyetine el konuldu ve para cezası uygulandı.

Manavgat'ta 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 86 promil alkollü olduğu belirlenen Litvanyalı sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 6 bin 439 TL para cezası uygulandı.

Kaza, Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde meydana geldi. Litvanyalı Sonata D'nin kullandığı 07 MSE 06 plakalı otomobil, Demokrasi Bulvarı istikametine seyir halindeki Mehmet Arif Karabacak'ın kullandığı 07 CZM 85 araç ile çarpıştı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde belirlenen Litvanyalı sürücü Sonata D.'nin alkollü olduğu belirlendi. Sonata D.'nin ehliyetine 6 ay el konulurken 6 bin 439 TL para cezası uygulanarak kullandığı araç yediemin otoparkına çekildi. Kaza sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu belirten diğer araç sürücüsü Mehmet Arif Karabacak, bir süre sonra kendisini iyi hissetmediğini belirterek kendi imkanları ile hastaneye gitti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat trafik Ceza Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti

Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti

 Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl'dan tepki

Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl'dan tepki

 AK Parti Milletvekilinin otomobili kaza yaptı! 2 aracın dereye uçtuğu kazada 1 ölü, 4 yaralı

AK Parti Milletvekilinin otomobili kaza yaptı! 2 aracın dereye uçtuğu kazada 1 ölü, 4 yaralı

Bakmadan Geçme

29 MAYIS GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI! Bugün burçları neler bekliyor? AŞK, KARİYER, PARA... GELİNİM MUTFAKTA 29 MAYIS 2024 CANLI İZLE #128250 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 29 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? #128250 29 Mayıs hangi burç? 29 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 29 Mayıs tarihi hangi burç olur? Nihat Doğan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Nihat Doğan kaç yaşında, nereli? Nihat Doğan biyografisi! Yalçın Karatepe kimdir? Halk Tv konuğu Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe biyografisi! 29 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? 29 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü? İstanbul'un Fethi toplu taşıma ücretsiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Mayıs günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Mehmed: Fetihler Sultanı 14. Bölüm izle! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fetihler Sultanı son bölüm neler oldu? 29 Mayıs TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? Bugün ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Survivor'da dün akşam kim elendi? Survivor Özgür elendi mi? 29 Mayıs Survivor'a kim veda etti? Survivor'da kim elendi? Survivor'da dün kim veda etti? 29 Mayıs Survivor elenen isim! İSTANBUL'UN FETHİ KISA MESAJLAR! 29 Mayıs İstanbul'un Fethi anlamlı, güzel ve resimli sözler neler? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 29 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
Uyuşturucu bağımlısı genç, anne ve babasını silahla öldürüp aynı silahla kafasına ateş etti

Uyuşturucu bağımlısı genç, anne ve babasını silahla öldürüp aynı silahla kafasına ateş etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title