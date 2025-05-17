Manavgat'ta Alkollü Sürücü Motosikletli Gençle Çarpıştı

Manavgat'ta Alkollü Sürücü Motosikletli Gençle Çarpıştı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde talihsiz bir kazada, alkollü otomobil sürücüsünün motosiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay, sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulması ve yüksek para cezasıyla sonuçlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tali yoldan çıkan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedilen kazanın ardından, otomobil sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Kaza; Antalya-Manavgat D-400 Karayoluna çıkan tali yolda meydana geldi. Seyir halindeki İ.Ç.'nin kullandığı 63 AJR 773 plakalı motosiklet, tali yoldan önüne çıkan V.N.'nin kullandığı 07 AUJ 734 plakalı otomobile çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün yaklaşık 15 metre sürüklendiği görüldü. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan kontrolde, otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 9 bin 267 TL para cezası kesilirken, sürücü belgesine de 6 ay süreyle el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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