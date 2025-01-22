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Manavgat'ta Abartılı Egzozlu Motosiklete 9 Bin TL Ceza

Manavgat'ta Abartılı Egzozlu Motosiklete 9 Bin TL Ceza
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde egzozundan yüksek ses çıkaran motosiklet sürücüsüne 9 bin 267 TL para cezası uygulandı. Motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde abartılı egzoz nedeniyle gürültü kirliliği oluşturan motosiklet sürücüsüne Şahin timi tarafından 9 bin 267 TL para cezası uygulanırken motosiklet trafikten men edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde uygulama yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, karşı şeritte 07 CRT 62 plakalı motosikletin çıkardığı yüksek sesin gürültü kirliliği oluşturması nedeniyle uygulamayı bırakarak motosikleti takibe aldı. Tim yaklaşık 500 metre süren takibin ardından Şelale Caddesi üzerinde motosikleti durdururken, egzozu tamamen boşaltılmış olan motosikletin sürücüsü Ömer E.A.'ya abartılı egzozdan dolayı 9 bin 267 TL para cezası uyguladı. Motosiklet ise trafikten men edilerek yediemin otoparkına çektirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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