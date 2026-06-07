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Manavgat'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza

Manavgat'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde köprülü kavşak girişinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, yol uzun süre trafiğe kapandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde köprülü kavşak girişindi meydana gelen ve 4 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun-Otogar Köprülü Kavşak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı girişinde hafif ticari aracın sebep olduğu ve 4 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazaya karışan araçların yolu kapatması nedeniyle trafik akışı uzun süre yan yoldan verildi. İhbarla olay yerine gelen trafik ekiplerinin müdahalede bulunmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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